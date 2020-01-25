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نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنجم الساحلى

الرياضة

النجم الساحلى والاهلى
النجم الساحلى والاهلى

أمير سعد

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المصريون

الاهلى

النجم الساحلى

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنجم الساحلي، ظهر اليوم السبت، والتي شهد حضور سمير عدلي المدير الإداري للأهلي، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق، وطاقم الحكام ومراقب المباراة، ومسئولي الفريق التونسي.

وشهد الاجتماع التأكيد على العديد الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة وتحديد موعد وصول الفريقين لاستاد السلام الذي يستضيف اللقاء قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة.

كما تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي النجم الساحلي زيا أسود بالكامل.

ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الأحد على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


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