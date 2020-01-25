الفلبين تطلب حياة شخصين كويتيين تعويضًا عن الخادمة

25 يناير 2020 - 05:31 م

صرح وزير الخارجية الفلبينية، أن بلاده سترفض أي «دية» أو أموال تقدم من المتهمين بقتل الخادمة، كتعويض على وفاتها، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية.

وأعادت الفلبين فرض الحظر على إرسال العمالة إلى الكويت، عقب مقتل خادمة بعد تعرضها للتعذيب والاستغلال الجنسي.

ونشرت الوكالة الرسمية في الفلبين، تصريحات وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين، والتي كتبها على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، حيث قال: «أرفض أي عرض يقدم كدية أو أموال عن تعذيب وقتل (الخادمة فيلافيندي).. أريد حياة شخصين اثنين بدل حياة الخادمة فيلافيندي».

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن «المحامي الذي عينته وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لمقاضاة قتلة الخادمة الفلبينية غير مصرح له باقتراح أو قبول أي دية أو أموال تقدم من قتلة فيلافيندي».