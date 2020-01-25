» شاب يقتل نفسه بالخطأ لجذب اهتمام حبيبته

25 يناير 2020 - 05:34 م

أنهى شاب حياته عندما حاول لفت انتباه حبيبته إليه، ما تسبب في مصرعه في الحال.

وحدثت الواقعة في قرية مببرلي في مقاطعة تشيشير شمال غرب بريطانيا، عندما كان الشاب وحبيبته قد أسرفا في شرب الكحول.

وقالت الشرطة، إنه "بعدما انتهيا من جلسة الشرب، تظاهرت أديل فوكس بالنوم، بينما تظاهر صديقها ستيفن موريلي بأنه يشنق نفسه حتى يلفت نظرها إليه، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الشاب الذي يبلغ من العمر 34 عاما، لف حول رقبته حبلا متينا وبدأ بالتظاهر بأنه ينتحر، معتقدا أن صديقته ستنقذه، والتي كانت في حينها غارقة بالنوم، مما أدى لوفاته، وعندما استيقظت فوكس، وجدت صديقها مشنوقا بحبل حول رقبته، حيث حاولت إنزاله ولكنه كان قد فارق الحياة.

وقالت والدته، إنه اعتاد على إيذاء نفسه؛ حتى يجذب من حوله لمساعدته.