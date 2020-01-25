نقل البرلمان تهنئ الشرطة المصرية في عيدها الـ68

25 يناير 2020 - 05:44 م

هنأ النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رجال الشرطة البواسل بجميع قطاعات الوزارة بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين للموقف الوطني والشجاع لرجال الشرطة في محافظة الإسماعيلية، للوقوف على قدم رجل واحد وبكل شجاعة ضد قوات الاحتلال البريطانى دفاعًا عن عزتنا وكرامتنا الوطنية .

وأكد زين الدين، في بيان له اليوم السبت، أن الشرطة المصرية مصنع الرجال، كما أن رجال الداخلية قادرون على مواجهة أى اعتداء، وأن الشعب المصري يقدر دور الجهاز في إعادة الأمن والأمان للدولة المصرية في الوقت الحالى .

وأشاد النائب بالتطور الملحوظ خلال السنوات الأخيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الشرطة على أفضل وجه تجاه الشعب المصري، تخفيفًا للأعباء عنه، وتكريما له على مساندته الدائمة لشرطة وطنه وحامي أمنها الداخلي .