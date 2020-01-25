  • السبت 25 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
النواب

قانون «الإدارة المحلية الجديد».. ولادة متعسرة

بالصور.. أمطار وبرد قارس يضرب بورسعيد

برد شديد.. الأرصاد تعلن طقس الأحد

اعمال البناء

الصين تبني مستشفى لعلاج مرضى "كورونا" خلال 6 أيام

خالتي وبنت أخي خرجتا من القبر!

غضب أزهري ضد «القبور الحيوية»

الصحة" تنفى إصابة سيدة فى الفيوم بفيروس كورونا

هذا الدعاء للوقاية من فيروس "كورونا"

أسماء منير

«أسما شريف منير» تحتفل بمولودها الأول: «طلقني»

إيهاب توفيق

ملتحيًا.. إيهاب توفيق يثير الغضب بحفل غنائي بعد وفاة والده

انجي خوري

فنانة شهيرة تنشر فيديو جريء: "بحب أنام من غير هدوم"

الإفتاء

الإفتاء لرجال الشرطة: "محبتكم واجبة"

السيسي

"السيسي" يحصل على جائزة "صنع السلام"

برعاية السيسي..

الأزهر يعلن محاور مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي

الحياة السياسية

مؤتمر الأزهر
مؤتمر الأزهر

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الأزهر ينهي خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات

#

السبت.. الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع شركة «X TEP»

#

الأزهر يفحم المشككين في فرضية الحجاب برد قاطع

#

الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه في مختلف البنوك

ينظم الأزهر الشريف مؤتمرًا عالميًا بعنوان «مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي»، يومي الإثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويشارك في المؤتمر، نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين من وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

وتركز المحاور الرئيسة للمؤتمر على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي.

وتناقش محاور المؤتمر شروط التجديد ودواعيه وضوابطه، والأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير، والمؤسسات المعنية ودورها في التجديد، وعرض مظاهر التجديد التي قام بها الأزهر قديمًا وحديثًا.

‎وتتناول محاور مؤتمر الأزهر تفكيك المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالجهاد والقتال في الخطاب الدعوي عبر الفضاء الإلكتروني، وتركز على إبراز المواطنة من خلال رؤية شرعية معاصرة، وكذلك الحديث عن دور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي، مثل مؤسسة الأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف، ودور الإفتاء، والجامعات والمعاهد العلمية.

وتدرس محاور المؤتمر التجديد في قضايا المرأة والأسرة، من خلال الحديث عن القوامة بين التسلط والمسؤولية، وتقلد المرأة للوظائف العامة العليا، وفوضى الزواج والطلاق ومشكلة العنوسة، وسفر المرأة بين القديم والحديث، والعنف الأسري وإجبار المرأة على الزواج.

‎ويركز محور التجديد والأمن المجتمعي على تفنيد الأفكار الداعشية الإرهابية المتطرفة، وواجب الدولة نحو حماية أخلاقيات المجتمع من مخاطر وسائل التواصل والمواقع الضارة، والحديث عن السياحة والآثار (كملكية الدولة للآثار- وحماية السائحين والآثار).

ويناقش مؤتمر الأزهر الشريف تحديات التجديد، وعلى رأسها ما يشيعه البعض من تكفير الأمة واعتزالها في الخطاب الدعوي، وتقديس الجماعات الإرهابية للفرد، واستخدام الشعارات الدينية لتحقيق أغراضها، ومناقشة دموية الفكر الإرهابي، وأخيرا المؤثرات السياسية والاقتصادية والأمنية والتكنولوجية على التجديد.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» لاعب كرة شهير يصارع الموت بعد حادث خطر
» متأثرًا بفيروس كورونا.. الذهب يشهد ارتفاعًا
» "الديهي" مهاجمًا "البرادعي" بسبب 25 يناير: "أنا قرفان منه "
» «الطب الوقائي»: لا يوجد علاج لفيروس كورونا
» شاهد.. لحظة الهجوم على شاب مسلم وقتله في لندن
» مديرة مدرسة تتعدى على طالب والوزارة تتحرك
» الزمالك يتأهل إلى دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا
» كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا المنتشر
» فنانة شهيرة تنشر فيديو جريء: "بحب أنام من غير هدوم"
» مصريان ينتحلان صفة ضباط مباحث بالكويت
» نقل مدير سجن الملياردير الأمريكي المنتحر "أبستين" يطرح الشكوك مجددًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح