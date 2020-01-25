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أب يطلق النار من مسدسه على طفله صاحب الـ 4 سنوات

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أمريكا

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قالت  الشرطة الأمريكية إن صبيًا يبلغ من العمر 4 أعوام أصيب برصاصة في الرأس نتيجة إطلاق والده النار عليه بطريق الخطأ، أثناء لعبه معه .

وقال مكتب شريف مقاطعة مونرو في بيان، إن الأب البالغ من العمر 36 عامًا كان يلعب مع الطفل الصغير في منزلهما في بلومنجتون بولاية انديانا عندما خرجت رصاصة من مسدسه وأصابت نجله في الرأس .

الطفل البالغ من العمر 4 سنوات يرقد في حالة حرجة في مستشفى للأطفال في بلومنجتون .

ولم يوضح البيان ما إذا كان الأب قد وجهت إليه تهمة، لكنه أكد أن التحقيق مستمر، وفق شبكة (CNN) الأمريكية .

تشكل وفيات الأسلحة العرضية والوقائية 1? من إجمالي الوفيات المرتبطة بالأسلحة في الولايات المتحدة ، طبقًا لمجلس السلامة القومي

وفي عام 2017، سجلت 486 حالة وفاة نتيجة إطلاق الرصاص بالخطأ .



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