  • السبت 25 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:41 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
النواب

قانون «الإدارة المحلية الجديد».. ولادة متعسرة

بالصور.. أمطار وبرد قارس يضرب بورسعيد

برد شديد.. الأرصاد تعلن طقس الأحد

اعمال البناء

الصين تبني مستشفى لعلاج مرضى "كورونا" خلال 6 أيام

خالتي وبنت أخي خرجتا من القبر!

غضب أزهري ضد «القبور الحيوية»

الصحة" تنفى إصابة سيدة فى الفيوم بفيروس كورونا

هذا الدعاء للوقاية من فيروس "كورونا"

أسماء منير

«أسما شريف منير» تحتفل بمولودها الأول: «طلقني»

إيهاب توفيق

ملتحيًا.. إيهاب توفيق يثير الغضب بحفل غنائي بعد وفاة والده

انجي خوري

فنانة شهيرة تنشر فيديو جريء: "بحب أنام من غير هدوم"

الإفتاء

الإفتاء لرجال الشرطة: "محبتكم واجبة"

السيسي

"السيسي" يحصل على جائزة "صنع السلام"

فيتا كلوب يهزم شبيبة القبائل ويمنع بطاقة التأهل للترجي

الرياضة

فيتا كلوب
فيتا كلوب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أبطال إفريقيا.. الترجي يهزم فيتا كلوب بهدفي «كوليبالي» و«الهوني»

#

أتلتيكو مدريد يطيح ببرشلونة ويتأهل لنهائي السوبر الإسباني

#

الترجي يعبر شبيبة القبائل ويواصل انتصاراته بأبطال إفريقيا

#

إيطاليا تطير إلى "يورو 2020" بثنائية في الشباك اليونانية

المصريون

الترجى

فيتا كلوب

شبيبة القبائل

فاز فريق فيتا كلوب الكونغولي علي شبيبة القبائل بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما علي ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الـ5 بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وافتتح فيتا كلوب التهديف فى الدقيقة 24 عن طريق دجوما شاياني من ركلة جزاء.

وأدرك فريق شبيبة القبائل هدف التعادل فى الدقيقة 32 عن طريق رزقي حمرون من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .

وتمكن فريق فيتا كلوب من احراز الهدف الثاني فى الدقيقة 56 عن طريق يانيك بانجالا من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء.

وعزز فريق فيتا كلوب وسجل الثلاث فى الدقيقة 68 عن طريق ارنيست سيتا من ركلة حرة مباشرة .

واخيرا سجل فريق فيتا كلوب الهدف الرابع فى الدقيقة 71 عن طريق فيستون ميالي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ويعد ذلك اول فوز لفريق فيتا كلوب فى دور المجموعات .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فيتا كلوب الي النقطة الـ4 فى المركز الثالث بينما تجمد فريق شبيبة البقائل عند النقطة الـ4 فى المركز الأخير .


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» لاعب كرة شهير يصارع الموت بعد حادث خطر
» متأثرًا بفيروس كورونا.. الذهب يشهد ارتفاعًا
» "الديهي" مهاجمًا "البرادعي" بسبب 25 يناير: "أنا قرفان منه "
» «الطب الوقائي»: لا يوجد علاج لفيروس كورونا
» شاهد.. لحظة الهجوم على شاب مسلم وقتله في لندن
» مديرة مدرسة تتعدى على طالب والوزارة تتحرك
» الزمالك يتأهل إلى دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا
» كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا المنتشر
» فنانة شهيرة تنشر فيديو جريء: "بحب أنام من غير هدوم"
» مصريان ينتحلان صفة ضباط مباحث بالكويت
» نقل مدير سجن الملياردير الأمريكي المنتحر "أبستين" يطرح الشكوك مجددًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح