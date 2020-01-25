» «الطب الوقائي»: لا يوجد علاج لفيروس كورونا

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أكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، علاء عيد، أن مصر وضعت خطة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى عدم وجود علاج للفيروس أو حتى لقاح له ولكن كل ما يمكن فعله هو علاج الأعراض.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن مصر رفعت درجة الاستعداد القصوى في جميع منافذ الحجر الصحي، ومتابعة جميع القادمين من الخارج وخاصة من الصين من خلال كارت متابعة.

وطالب عيد المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم الخروج سوى للضرورة، مشددًا على ضرورة اهتمام كل مريض بأعراض البرد بالابتعاد عن غيره أثناء "العطس".

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