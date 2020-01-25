» "الديهي" مهاجمًا "البرادعي" بسبب 25 يناير: "أنا قرفان منه "

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البرادعي

نشات الديهى

الديهى

هاجم الإعلامي نشأت الديهي، الدكتور محمد البرادعي، بسبب تغريده له قال خلالها: " عندما يُكتب التاريخ بأمانة وموضوعية سيكون كل مصري ومصرية  فخور بثورة يناير"، قائلًا: "أنا قرفان منه ".

وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN" ، اليوم السبت، صور لعدد من الأحداث التخريبية خلال أحداث 25 يناير، معقبًا مخاطبًا "البرادعي": "الصورة أبلغ رد هي دي ثورة يناير، هي دي الأمانة والإخلاص يا أيها الرجل الذي لا يعرف للأمان والإخلاص والرجولة والوطنية عنوان، فأنت كائن رخو بلا ملامح ".

وتابع، أن البرادعي يتاجر بوطنه ويحاول أن يرقص على جثة الوطن .


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