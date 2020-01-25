برد شديد.. الأرصاد تعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد بالقاهرة والوجه البحرى، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، فيما يشهد شمال الصعيد طقس طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 0 درجة.