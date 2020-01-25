  • السبت 25 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:40 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
النواب

قانون «الإدارة المحلية الجديد».. ولادة متعسرة

بالصور.. أمطار وبرد قارس يضرب بورسعيد

برد شديد.. الأرصاد تعلن طقس الأحد

اعمال البناء

الصين تبني مستشفى لعلاج مرضى "كورونا" خلال 6 أيام

خالتي وبنت أخي خرجتا من القبر!

غضب أزهري ضد «القبور الحيوية»

الصحة" تنفى إصابة سيدة فى الفيوم بفيروس كورونا

هذا الدعاء للوقاية من فيروس "كورونا"

أسماء منير

«أسما شريف منير» تحتفل بمولودها الأول: «طلقني»

إيهاب توفيق

ملتحيًا.. إيهاب توفيق يثير الغضب بحفل غنائي بعد وفاة والده

انجي خوري

فنانة شهيرة تنشر فيديو جريء: "بحب أنام من غير هدوم"

الإفتاء

الإفتاء لرجال الشرطة: "محبتكم واجبة"

السيسي

"السيسي" يحصل على جائزة "صنع السلام"

برد شديد.. الأرصاد تعلن طقس الأحد

آخر الأخبار

بالصور.. أمطار وبرد قارس يضرب بورسعيد
بالصور.. أمطار وبرد قارس يضرب بورسعيد

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تحذر من موجة صقيع غدًا

#

رياح وبرد وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس غد الأربعاء

#

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تحذر من طقس الـ5 أيام المقبلة

#

أمطار وبرد يصل للصقيع.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا

الأرصاد الجوية

الأرصاد

طقس الاحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد بالقاهرة والوجه البحرى، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا، تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح  معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، فيما يشهد شمال الصعيد طقس طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح  معتدلة،  وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 09 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 0 درجة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» لاعب كرة شهير يصارع الموت بعد حادث خطر
» متأثرًا بفيروس كورونا.. الذهب يشهد ارتفاعًا
» "الديهي" مهاجمًا "البرادعي" بسبب 25 يناير: "أنا قرفان منه "
» «الطب الوقائي»: لا يوجد علاج لفيروس كورونا
» شاهد.. لحظة الهجوم على شاب مسلم وقتله في لندن
» مديرة مدرسة تتعدى على طالب والوزارة تتحرك
» الزمالك يتأهل إلى دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا
» كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا المنتشر
» فنانة شهيرة تنشر فيديو جريء: "بحب أنام من غير هدوم"
» مصريان ينتحلان صفة ضباط مباحث بالكويت
» نقل مدير سجن الملياردير الأمريكي المنتحر "أبستين" يطرح الشكوك مجددًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح