» متأثرًا بفيروس كورونا.. الذهب يشهد ارتفاعًا

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أسعار الذهب

الذهب

فيروس كورونا

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 25 يناير 2020، ارتفاعًا بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم بواقع جنيهين، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا نحو 688 جنيهًا للجرام، مقابل 686 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة.

وقال رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، وصفي أمين واصف، إن سعر الذهب اليوم إلى ارتفع نظرًا لصعود الأوقية ببورصة الذهب العالمية بنحو 11 دولارا لتسجل نحو 1571 دولارًا.

يأتي ذلك نتيجة للجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن فى ظل عدد من المتغيرات العالمية أبرزها انتشار فيروس كورونا الصينى ولجوء بعض الدول لوقف الطيران إلى بعض المناطق الصينية.

وتؤثر أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية على سعر الذهب في مصر، إضافة إلى سعر الأوقية عالميًّا.

ونعرض أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 688 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 789 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع إلى 589 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5504 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1571 دولارًا.


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