» طبيب يحذر: المنشطات والمكملات المجهولة توقف القلب

25 يناير 2020 - 10:00 م

قال الدكتور أحمد رمزي، أخصائي طب المناطق الحارة والأمراض المتوطنة، إن هناك أسبابًا كثيرة لتوقف القلب بشكل مفاجئ لدى الشباب منها: "وجود عيب خلقي في القلب، خلاف التدخين، وبعض الأدوية التي تؤدي لخلل في الأملاح المعدنية".



وتابع "رمزي"، خلال حواره ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن بعض المنشطات الجنسية التي يتداولها البعض من خارج الصيدليات أو الصيدليات غير الأمينة، قد تؤدي إلى توقف القلب، لأنها تحتوي على شوائب غير معلومة، وفي الغالب تكون مجهولة المصدر.



ولفت إلى أن أدوية التخسيس أو المكملات الغذائية التي يتناولها الشباب في الجيم قد تكون مجهولة المصدر، وتؤدي إلى توقف القلب، خلاف انسداد الشرايين التي تغذي القلب، وقد توقف كهربة القلب، وهذه المعلومة لا يعرفها الكثير من الناس.

