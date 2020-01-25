وزير الصحة الأسبق يكشف حقيقة مرض "كورونا".. ومخاطره

25 يناير 2020 - 10:10 م

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، إن فيروس كورونا الجديد من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا، لافتًا إلى أن الفيروس تحول وأصبح سلالة جديدة من "كورونا" نتيجة للتغير المناعي.



وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إن "كورونا" رصد في الصين خاصة في المأكولات البحرية ثم انتقل إلى الإنسان ولكن المشكلة أنه ينتقل من إنسان إلى إنسان.



وأضاف وزير الصحة الأسبق، أن أعراض "كورونا" تشبه الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال وتكسير في الجسم، كما أنه في بعض الأحيان لا تظهر أي أعراض لحامل الفيروس.



وتابع: "الحالات التي تم رصدها يمكن أن تكون هناك أعداد أكثر من ذلك بكثير، والإنسان المصاب بكورونا فوق الـ40 عاما ولديه أمراض يصاب بالتهاب رئوي فيروسي أو بكتيري".

