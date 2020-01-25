مفاجأة.. المقاول الهارب يعلن اعتزاله ويقرر إغلاق صفحته

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اللص الخائن الهارب محمد على اعتزل السياسة بعدما حدث معه اليوم من جانب الشعب المصرى، قائلا: «أنت فاشل فى السياسة والمقاولات والفن».
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشعب المصرى وضع الهارب اللص محمد على فوق مسلة ميدان التحرير الفرعونية، متابعا أن الشعب المصرى العظيم قطع لسان محمد على ودخل على إثره المستشفى بعدما أجلسوه على المسلة «خازوق 30 متر».
كما أكد "موسى" أن محمد على أعلن اعتزاله اليوم وقرر إغلاق صفحته الساعة 12 مساء اليوم، بعد فشله الذريع في إحداث الفوضى فضلا عن تلقيه صفعة قوية والتى وجهها له الشعب المصرى، موضحا أن الحرامى محمد على حصل على 50 مليون دولار من قطر للهجوم على مصر.
ووجه الإعلامي أحمد موسى نصيحة إلى اللص الخائن الهارب محمد علي بإقامة «ملهى ليلى» بالأموال التي حصل عليها من قطر فى تركيا مثلما  فعل الإرهابى محمود حسين.

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