» ميناء القاهرة الجوي: مصر نظيفة من فيروس كورونا

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كشف مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، استعدادات المطارات لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن كل المطارات في حالة استعداد كامل، وهناك متابعة دقيقة من قبل الطيار محمد منار وزير الطيران، للوضع.
وأضاف "إسحق"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تفقدت اليوم الإجراءات التي يتم تطبيقها، منوهًا إلى أنه يتم توقيع الكشف على كل ركاب الرحلات القادمة من المناطق التي ظهر بها الوباء.
وأكد رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، أنه لم يتم رصد أي حالات مرضية، أو اشتباه، معقبا: "مصر نظيفة بفضل الله".

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