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حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

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نادية لطفي
نادية لطفي

المصريون ـ متابعات

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تدهور الحالة الصحية لـ نادية لطفي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفي، مستقرة تماماً، ولم تجلس على الأجهزة الطبية كما أشيع، ولكن الأطباء أجروا الإسعافات اللازمة لها، موضحاً أنه ستخرج من العناية بعد قليل لتوضع داخل غرفة عادية.
وتابع أشرف زكي، في مداخلة هاتفية للإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائيةMBC مصر، أن الفنانة نادية لطفي تناولت الطعام، وما أثير عن تدهور حالتها الصحية غير صحيح، موضحاً أن هناك الكثير من الفنانات معها حالياً داخل المستشفى.
وأضاف أنه تحدث مع بعض رؤساء تحرير الصحف المصرية لعرض وجهة نظره حول الشائعات التي تطلق على الفنانين من حين لأخر، وتشويه بعض رموز الفن في مصر، مشيراً إلى أنه يجلس حالياً مع الفنان الكبير حسن حسني، كما أكد أن الفنان خالد النبوي خرج من المستشفى وفي المنزل حالياً.

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