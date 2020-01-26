» حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

26 يناير 2020 - 12:00 ص

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفي، مستقرة تماماً، ولم تجلس على الأجهزة الطبية كما أشيع، ولكن الأطباء أجروا الإسعافات اللازمة لها، موضحاً أنه ستخرج من العناية بعد قليل لتوضع داخل غرفة عادية.



وتابع أشرف زكي، في مداخلة هاتفية للإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائيةMBC مصر، أن الفنانة نادية لطفي تناولت الطعام، وما أثير عن تدهور حالتها الصحية غير صحيح، موضحاً أن هناك الكثير من الفنانات معها حالياً داخل المستشفى.

