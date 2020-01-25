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بعد مقتل متظاهر في بغداد.

العراق.. ارتفاع ضحايا احتجاجات السبت إلى 4 قتلى

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ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات المناهضة لآبي أحمد

ارتفع عدد ضحايا المواجهات الدائرة بين المحتجين وقوات الأمن العراقية، السبت، إلى 4 قتلى من المتظاهرين، إثر سقوط قتيل في العاصمة بغداد، حسب مصدر طبي وشهود عيان.
وقال مصدر طبي في دائرة صحة بغداد الحكومية للأناضول، إن متظاهرا توفي في المستشفى متأثراً بإصابته برصاصة في بغداد.
وأضاف المصدر أن عدد الجرحى بالرصاص والإصابات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع وصل إلى 38 متظاهراً.
وقال 4 شهود عيان من المتظاهرين، للأناضول، إن القتيل لقي حتفه في ساحة الخلاني، بينما سقط الجرحى والمصابين في ساحتي الخلاني والوثبة وسط بغداد.
وأضاف الشهود أن المواجهات لا تزال متواصلة بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة الوثبة.
كان مصدر طبي أبلغ الأناضول في وقت سابق السبت بأن المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين أسفرت عن إصابة 30 متظاهراً بجروح وحالات اختناق بالغاز.
وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، قتل 3 متظاهرين وأصيب 10 آخرون بجروح برصاص قوات الأمن في مدينة الناصرية مركز المحافظة، وفق مصدر طبي وشهود عيان للأناضول.
واقتحمت قوات الأمن، السبت، ساحات اعتصام في بغداد وذي قار والبصرة ومحافظات أخرى، في محافظة لفض المحتجين.
وجاء ذلك في تحرك مفاجئ بعد ساعات من انسحاب أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من الساحات ورفع خيامهم؛ وهو ما عده محتجون "خيانة" للثورة.
وتعتبر التطورات الأخيرة تصعيدا واسعا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة والتي اندلعت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح. -

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