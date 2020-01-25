  • الأحد 26 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:14 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب ومحمد علي

تعليق ناري لـ"أديب" بعد إعلان محمد علي اعتزال السياسية

محمد علي

مفاجأة.. المقاول الهارب يعلن اعتزاله ويقرر إغلاق صفحته

النادي الأهلي

مفاجأة.. الإخوان خططوا للسيطرة على النادي الأهلي وسموحة

محمد علي

أحمد موسي: نقل المقاول الهارب محمد علي للمستشفى

عمرو أديب

عمرو أديب: الإخوان شتموا المصريين بأقبح الألفاظ

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

وزير الصحة الأسبق يكشف حقيقة مرض "كورونا".. ومخاطره

النواب

قانون «الإدارة المحلية الجديد».. ولادة متعسرة

بالصور.. أمطار وبرد قارس يضرب بورسعيد

برد شديد.. الأرصاد تعلن طقس الأحد

اعمال البناء

الصين تبني مستشفى لعلاج مرضى "كورونا" خلال 6 أيام

خالتي وبنت أخي خرجتا من القبر!

غضب أزهري ضد «القبور الحيوية»

بيروت في هدوء بعد مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين

عرب وعالم

لبنان
لبنان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

165 مصابا في مواجهات بين الأمن ومحتجين بمحيط البرلمان اللبناني

#

بيروت تشتعل.. وعون يستنجد بالجيش

#

اشتباكات بين الأمن ومحتجين في ساحتين بالعاصمة اللبنانية

#

25 مصابا إثر مواجهات بين الأمن ومحتجين بـ3 مدن عراقية

عاد الهدوء إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مساء السبت، بعد مواجهات أمام مقر مجلس الوزراء في ساحة "رياض الصلح"، بين قوات الأمن ومحتجين رافضين لحكومة حسان دياب.
وتوترت الأجواء حين اجتاز المحتجون أحد العوائق أمام المدخل الرئيسي لمجلس الوزراء، محاولين اقتحامه، وفق مراسل الأناضول.
وفتحت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المحتجين، ثم أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق المحتجون قوات الأمن بالحجارة وألعاب نارية.
وأجبرت قوات الأمن المحتجين على التراجع باتجاه "ساحة الشهداء" وسط بيروت، قبل أن يغادروها بعد مفاوضات مع الجيش.
وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن سقوط جرحى بين المحتجين، بينما لم يصدر بيان رسمي بهذا الشأن.
وبدأ الاحتجاج أمام مقر مجلس الوزراء، بعد أن نظم المحتجون مسيرات بعنوان "لا ثقة"، بمناسبة مرور مائة يوم على اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، في 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، والتي أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في الـ29 من ذلك الشهر.
وانطلقت المسيرات من أنحاء عدة في بيروت، بحماية من قوات الأمن، قبل أن يحتشد المحتجون في ساحة "رياض الصلح"، أمام مقر مجلس الوزراء.
وجدد المحتجون رفضهم لحكومة دياب، التي أعلنها الثلاثاء الماضي، ويعتبرونها حكومة سياسية مقنعة باختصاصيين تابعين للأحزاب.
وفي مدينة طرابلس (شمال)، شارك العشرات في مسيرة جالت على محال "الصيرفة"، للإطلاع على طرق التعامل مع الزبائن على صعيد تحديد سعر صرف الدولار، حسب مراسل الأناضول.
ويبلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) في لبنان ألفين و500 ليرة، بزيادة 50 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي، البالغ ألف و508 ليرات.
ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
وعلى عكس موقف جماعة "حزب الله" وحلفائها، رفض كل من تيار المستقبل، بزعامة الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات، وحزب الكتائب، المشاركة في حكومة دياب. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي
» ميناء القاهرة الجوي: مصر نظيفة من فيروس كورونا
» تعليق ناري لـ"أديب" بعد فشل دعواته للتظاهر
» أحمد موسى يفجر مفاجأة عن سجن القطا وأحداث يناير 2011
» طبيب يحذر: المنشطات والمكملات المجهولة توقف القلب
» هذا الدعاء للوقاية من فيروس "كورونا"
» لاعب كرة شهير يصارع الموت بعد حادث خطر
» متأثرًا بفيروس كورونا.. الذهب يشهد ارتفاعًا
» ملتحيًا.. إيهاب توفيق يثير الغضب بحفل غنائي بعد وفاة والده
» فنانة شهيرة تنشر فيديو جريء: "بحب أنام من غير هدوم"
» "الديهي" مهاجمًا "البرادعي" بسبب 25 يناير: "أنا قرفان منه "

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح