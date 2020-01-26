طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في قطاع غزة ‎

26 يناير 2020 - 12:30 ص

شنت مقاتلات إسرائيلية حربية، السبت، غارات على موقعين يتبعان للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وأفاد مراسل الأناضول، أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت موقعين يتبعان للمقاومة الفلسطينية في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.



ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى الساعة (21: 42 ت.غ).