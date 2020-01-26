جيش الاحتلال يعلن قصفه مجددًا لأهداف تابعة لـ"حماس" بغزة

26 يناير 2020 - 12:40 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أنه استهدف مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" جنوبي قطاع غزة، وهو القصف الثاني من نوعه خلال 24 ساعة.



جاء ذلك في بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اطلعت الأناضول عليه.

وقال البيان "أغارت قبل قليل مقاتلات حربية على عدد من المواقع التابعة لمنظمة حماس جنوبي قطاع غزة، ومن بينها موقع لإنتاج وسائل قتالية ومجمع عسكري يحتوي على منشآت تستخدم لتجميع استخباري".

وأضاف الجيش "لقد جاءت الغارة ردًا على البالونات المتفجرة التي تم اطلاقها من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".



وحمّل الجيش في البيان حركة "حماس" مسؤولية إطلاق البالونات المتفجرة من قطاع غزة، نحو إسرائيل.



وفي وقت سابق السبت، شنت مقاتلات إسرائيلية حربية، غارات على موقعين يتبعان للمقاومة الفلسطينية في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، بحسب مراسل الأناضول.

