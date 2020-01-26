تركي آل الشيخ ينقذ الأهلي من من ورطته بدوري أبطال أفريقيا

26 يناير 2020 - 05:45 ص

أكد الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج نجم الجماهير - أن الأهلي يدفع ثمن تعادله مع بلاتينيوم في زيمبابوي بعد رحلة شاقة أدت لإرهاق اللاعبين.



وأضاف: الأهلي الآن أدرك قيمة الطائرة الخاصة ، ولكن يمكن تدارك الأمر في مباراة الهلال السوداني .. عن طريق المستشار تركي آل الشيخ .



وتابع: هو جاهز تماما في حال الأهلي احتاج لطائرة خاصة في رحلته للسودان أن يرسل طائرته للأهلي .



وأضاف: يجب على الأهلي أخذ طائرة خاصة وملأها بالمشجعين في موقعته بالسودان.



