هذا ما كان يفعله السلطان قابوس بجزء من ثروته في مصر

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السلطان قابوس

كشفت تقارير صحفية عن أشياء خصص لها السلطان العماني الراحل قابوس بن سعيد جزءًا من ثروته قبل وفاته.

وقالت التقارير إن السلطان العماني قابوس بن سعيد مات وترك 27 ألف طالب من طلاب المعاهد الأزهرية بمصر يتعلمون على نفقته .

وخصص السلطان الراحل قابوس بن سعيد نحو 12 مليون جنيه في وديعة بنكية يتم تخصيص ريعها لسداد مصروفات طلبة الأزهر غير القادرين بمصر .

وتوضع شروط معينة لتقديم المنحة إلى الطالب ، أبرزها إثبات فقر أسرته أو إصابة أحد الوالدين بمرض عضال أو حصول الأسرة على معاش فقر أو تضامن اجتماعي .

يٌذكر أنه في عام 2014/2015 ، حصل نحو 47 ألف طالب مصري على منحة السلطان قابوس بن سعيد وهو الرقم الأعلى ضمن السنوات الأخيرة.

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