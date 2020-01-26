» تعرف على الأعمار الحقيقية لأشهر 100 فنان في مصر

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الكثير منا يتابع أخبار الفنانين ويريد معرفة الكثير عنهم وبخاصة أعمارهم ، وفيما يلقي تقرير بأعمار أشهر 100 فنان في مصر.

أحمد داش : 19 سنة
منة عرفة: 20 سنة
هنادي مهنا: 22 سنة
أحمد مالك: 24 سنة
محمد الشرنوبي: 25 سنة
هنا الزاهد: 26 سنة
أمينة خليل: 31 سنة
شيماء سيف: 31 سنة
حمدي الميرغني: 31 سنة
مي عمر: 31 سنة
محمد رمضان: 31 سنة
إيمي سمير غانم: 32 سنة
ياسمين صبري: 33 سنة
مصطفى خاطر: 34 سنة
دينا الشربيني: 34 سنة
يسرا اللوزي: 34 سنة
ياسمين رئيس: 34 سنة
دنيا سمير غانم: 35 سنة
محمد إمام : 35 سنة
نانسي عجرم: 36 سنة
أحمد داوود: 36 سنة
منة فضالي: 36 سنة
مي سليم: 36 سنة
حسن الرداد: 36 سنة
منة شلبي: 37 سنة
زينة: 38 سنة
نورهان: 38 سنة
روبي: 38 سنة
هشام ماجد: 39 سنة
أحمد أمين: 39 سنة
أحمد فهمي: 39 سنة
أحمد الفيشاوي: 39 سنة
شيرين عبد الوهاب: 39 سنة
عمرو يوسف: 39 سنة
حمادة هلال: 39 سنة
داليا مصطفى: 39 سنة
هند صبري: 40 سنة
ياسمين عبد العزيز: 40 سنة
أحمد السعدني: 40 سنة
درة: 40 سنة
مي عز الدين: 40 سنة
حنان مطاوع: 40 سنة
حلا شيحة: 40 سنة
شريف سلامة: 40 سنة
أحمد مكي: 41 سنة
لقاء الخميسي: 41 سنة
تامر حسني: 42 سنة
أمير كرارة: 42 سنة
منى زكي: 43 سنة
هيفاء وهبي: 43 سنة
تيم الحسن: 43 سنة
أحمد رزق: 43 سنة
بشرى: 43 سنة
أحمد سعيد عبد الغني: 44 سنة
حنان ترك: 44 سنة
نيلي كريم: 45 سنة
روجينا : 46 سنة
أحمد السقا: 46 سنة
رامز جلال: 46 سنة
إليسا: 47 سنة
إياد نصار: 48 سنة
فتحي عبد الوهاب: 48 سنة
أحمد عز: 48 سنة
انتصار: 49 سنة
غادة عبد الرازق: 49 سنة
ياسر جلال: 50 سنة
أصالة: 50 سنة
أحمد حلمي: 50 سنة
شيرين رضا: 51 سنة
محمد سعد: 51 سنة
سمية الخشاب: 53 سنة
خالد النبوي: 53 سنة
محمد هنيدي: 54 سنة
إيهاب توفيق: 54 سنة
شيريهان: 55 سنة
هشام عباس: 56 سنة
ماجد المصري: 56 سنة
خالد الصاوي: 56 سنة
عمرو دياب: 58 سنة
ليلى علوي: 58 سنة
محمد فؤاد: 58 سنة
عبلة كامل: 59 سنة
أشرف زكي: 59 سنة
إلهام شاهين: 59 سنة
دلال عبد العزيز: 60 سنة
أحمد آدم: 61 سنة
سميرة سعيد: 62 سنة
سوسن بدر: 62 سنة
يسرا: 64 سنة
محمد منير: 65 سنة
محمود حميدة: 66 سنة
هاني شاكر: 67 سنة
فردوس عبد الحميد: 72 سنة
صلاح السعدني: 76 سنة
مصطفى فهمي: 77 سنة
محمود ياسين: 78 سنة
عادل إمام: 79 سنة
رجاء الجداوي: 81 سنة
سمير غانم: 83 سنة
حسن حسني: 88 سنة


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