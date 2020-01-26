رسالة مؤثرة من الملك سلمان لأردوغان

26 يناير 2020 - 09:35 ص

أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب الزلزال الذي وقع في شرق تركيا.

وقال الملك سلمان في رسالته: "علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية تركيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة".

وأضاف الملك سلمان في برقية العزاء: نرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية تركيا من كل سوء ومكروه".

من جانبه بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي برقية عزاء ومواساة، لفخامة للرئيس رجب طيب أردوغان قائلاً: تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع في شرق تركيا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كل عن بالغ التعازي وصادق المواساة.

وأضاف أيضًا: "أسأل الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين".