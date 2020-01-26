» مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة على إنستجرام

أثارت المطربة اللبنانية مايا دياب جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وهي في أحد الشوارع، معلقة عليها: "اللي بيضايقني استغباء الشخص الآخر لذكائي".

وظهرت مايا دياب في الصورة بإطلالة جذابة بأحد الشوارع بإطلالة جريئة بالألوان الأسود والأبيض والرمادي.

وعلقت قائلة: "الكذب والتمثيل بحد ذاته ما بيضايقوني من صاحبن لأني بكون شايفتن.. يللّي بيضايقني هو استغباء الشخص الآخر لذكائي".

واختارت مايا دياب، تسريحة شعر عادية، ووضعت بعض اللمسات من المكياج التى تماشت مع لون بشرتها بالألوان الترابية.

يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية مايا دياب، كليب يا نور العين، الذى حقق نجاحًا كبيرًا وحصل حوالى على 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على يوتيوب.