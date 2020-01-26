اعتقال صحفى إيراني لم يصف "سليمانى" بالشهيد

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سليماني
سليماني

وكالات- الدويني فولي

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إيران

قاسم سليماني

اعتقال

صحفي

الشهيد

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قوات الأمن اعتقلت صحفيًا إيرانيًا، فيما يعتقد أنه الحالة الثانية لمحاكمة أولئك الذين لا يستخدمون كلمة "شهيد" لوصف قائد فيلق القدس السابق الجنرال قاسم سليماني، وفق ما أعلنته منظمة "هينجاو" الكردية الإيرانية اليوم الأحد.

ونقلت المنظمة عن مصادر وصفتها بـ"الخاصة" قولها إن "شعبة الاستخبارات في الحرس الثوري اعتقلت وحيد فتاحي – وهو صحفي من بلدة (باوا) في محافظة كرمنشاه غرب إيران – ونقل إلى جهة مجهولة".

ويدير الصحفي المعتقل قناة "باوه 29" الإخبارية عبر تطبيق تليجرام، ويحظى هذا التطبيق بشعبية واسعة في إيران على الرغم من حجبه من قبل السلطات منذ نحو أكثر من عام.

وبحسب مصادر المنظمة الكردية فإن اعتقال الصحفي وحيد فتاحي جرى بسبب الإشارة إلى قاسم سليماني على قناته الإخبارية في تليجرام دون وصفه بـ "الشهيد".

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