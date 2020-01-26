» شاهد.. ماذا قالت تركية أنقذها سوري من تحت الأنقاض

26 يناير 2020 - 10:10 ص

"أنقذني من تحت الأنقاض أحد السوريين الذين نلومهم على كل شىء".. كانت كلمات سيدة تركية ترقد فى المستشفى بعد إنقاذها على يد سوري.

وتضيف السيدة في مقطع فيديو: "هرع لإنقاذي من تحت أنقاض الزلزال الأخير، ولن أنسى فضله أبدًا ما دمت علي قيد الحياة، الشاب محمود الذي أنقذ حياتي هو من السوريين الذين نلومهم في كل شىء، لقد نقب بأصابعه إلي أن أخرجني من تحتها، بأصابعه الممزقة لأنه غير تابع لطواقم الإنقاذ، وسأبحث عنه أينما كان بعد خروجي من المستشفى".

ولفتت إلى ما حدث لها وزوجها قائلة: "سقط على قدم زوجي باب خشبي بقيت محاصرة بين جدران المنزل المهدم جراء الزلزال".

جدير بالذكر أن تركيا تعرضت لزلزال قوي في وقت متأخر يوم الجمعة في إقليم الأزيج على بعد قرابة 550 كيلومترًا شرق العاصمة أنقرة، وراح ضحيته 20 قتيلاً، وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة.