رسميًا.. "ترامب" يرفض عرض إيران

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متابعات - أمينة عبد العال

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إيران

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ترامب

ظريف

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه لعرض التفاوض الذي قدمه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ودون على "تويتر" قائلاً: "وزير الخارجية الإيراني يقول إن إيران تريد أن تتفاوض مع الولايات المتحدة لكن مع إزالة العقوبات، مضيفًا.. لا شكرًا".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني أبدى خلال مقابلة صحفية استعداد بلاده للانخراط مجددًا في مفاوضات مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة بينهما لاسيما الملف النووي، مضيفًا أنه بوسع إدارة ترامب تصحيح ماضيها عبر رفع العقوبات التي أعادت فرضها علي نظام طهران، والعودة إلى طاولة المفاوضات، نحن كنا على طاولة المفاوضات والولايات المتحدة هي الطرف الوحيد الذي غادرها".

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي 2018 وأعادت فرض العقوبات عليها فيما يعرف بحملة الضغوط القصوى.

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