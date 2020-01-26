» أول دولة عربية تعلن استعدادها لترحيل رعاياها من الصين

26 يناير 2020 - 11:54 ص

أعلنت وسائل إعلام بحرينية، أن المملكة تدرس إجلاء رعاياها من الصين والبالغ عددهم نحو 800 شخص، على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد، وسقوط عشرات القتلى وإصابة الآلاف من المواطنين وإعلان دخوله في مرحلة الخطر.

وحسب صحيفة الأيام البحرينية، قال مصدر مسئول في وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد: "في ظل انتشار فيروس كورونا في مناطق متفرقة من الصين، وتسارع التطورات حيال سرعة انتشاره، فإن الوزارة حاليًا تتدارس خطة إجلاء الرعايا البحرينيين من جمهورية الصين الشعبية، وعددهم 800 شخص، أغلبهم طلاب".

ونقلت الصحيفة تصريحات السفير البحريني لدى الصين أنور العبد الله، بأن "السفارة تلقت عدة اتصالات من طلاب بحرينيين يرغبون في العودة إلى ديارهم"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي منهم في منطقة ووهان، التي انتشر منها الفيروس القاتل".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، اليوم، عن التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد، والذي أسفر عن مقتل 56 شخصًا وأكثر من ألف إصابة.

وأكدت الصين، إصابة 1975 شخصًا بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.