فيديو مسرب يضع ترامب في مأزق

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قامت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، بتسريب مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطالب من خلاله بإقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا، الشخصية الرئيسية في المحاكمة الجارية لعزل الرئيس.

وجاء الفيديو المسرب خلال عشاء لمتبرعين في إطار الحملة الانتخابية في أبريل 2018 في أحد الفنادق وكشفه لوسائل الإعلام المحامي والمتهم ليف بارناس شريك رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب.

وأصدر ترامب أمرًا بطرد السفيرة يوفانوفيتش بعد أن أبلغه بارناس بأنها تشكل عائقًا، وقال إنها تحدثت عن الرئيس باستخفاف.

ويقول ترامب في التسجيل "تخلصوا منها!"، مخاطبًا على ما يبدو أحد مساعديه على مائدة عشاء، مضيفًا: "أخرجها غدًا. لا يهمني. أخرجها غدًا، أخرجها. هل توافق؟ افعل ذلك".

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