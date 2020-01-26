انتحار 4 أطباء إسرائيليين

26 يناير 2020 - 12:20 م

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن أن طبيبًا في مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي في مدينة ”بئر السبع“ المحتلة، أقدم على الانتحار، في رابع حادث من هذا النوع خلال عام ونصف العام.

وحسب موقع "ماكو" العبري أعلنت إدارة المستشفى أنها ستعقد جلسة طارئة في أعقاب تكرار هذه الحوادث الخطيرة، كما أنها ستنشر لاحقًا الخطوات والإجراءات التي ستتخذها.

وقالت إدارة المستشفى: "في الشهر الماضي، أبلغنا عن انتحار طبيب كبير يبلغ من العمر 57 عامًا بعد عام ونصف العام تقريبا".

وتابعت: "يجب أن توقظ نواقيس الخطر التي دقت في المرات السابقة، جميع الجهات المعنية في البلاد، يجب اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل إنقاذ مهنة الطب العام، المرضى والأطباء كذلك".