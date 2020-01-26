» سعودية تتفوق على الرجال فى هذا المجال

26 يناير 2020 - 12:41 م

تمكنت السعودية سارة قاسم من التفوق على الرجال في الحصول على جائزة أفضل مدرب سياحي لأول مرة في المملكة العربية السعودية.

وأشارت الفتاة في لقائها على قناة روتانا خليجية إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحة والترفيه في المملكة حاليًا الذي يعكس توفير فرص وظيفية للمرأة وتمكينها من تحقيق طموحها في مختلف المجالات.

وعن معاناتها قالت إنها في بداية عملها قبل 12 عامًا كانت تخفي عن عائلتها عملها كموظفة حجوزات إلى جانب أن فرص التدريب كانت متاحة أكثر للرجال لكنها تغلبت على كل هذه المصاعب وتمكنت من تحقيق حلمها وتحويله إلى حقيقة خاصة بعد انطلاق رؤية 2030 للمملكة، التي وضعت السياحة والمرأة في خريطتها المثمرة.