» الأهلي يغادر إلى السودان عصر الخميس المقبل

26 يناير 2020 - 12:48 م

حدد الجهاز الفني لفريق الأهلي، الرابعة عصر الخميس المقبل موعدًا للسفر إلى السودان؛ استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وسمير عدلي المدير الإداري، بعثة الأهلي للسودان في الرابعة عصر الأربعاء المقبل؛ لترتيب كل الأمور المتعلقة بإقامة الفريق والانتقالات والتدريب والتأمين الخاص بالبعثة وغيرها من الأمور التنظيمية.