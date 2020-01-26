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كويتية شهيرة تفتح النار على إيهاب توفيق بسبب والده

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ايهاب توفيق
ايهاب توفيق

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حفل

ايهاب توفيق

مي العيدان

وفاة والد ايهاب توفيق

شنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، هجومًا شرسًا، على الفنان إيهاب توفيق، بعد إحيائه أول حفلة له بعد وفاة والده، إثر حرق فيلته بمدينة نصر .

ونشرت مي العيدان، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لإيهاب توفيق من حفله الأخير، وانتقدته لأنه لم يمر سوى أسبوعين على وفاة والده في حريق كبير بمنزله، واستطاع أن يحيي هذا الحفل.

وكتبت في منشورها، قائلة: "الفنان إيهاب توفيق في حفلة الجمعة بيرقص مع الجمهور بعد أسبوعين من وفاة أبوه.. باين عليك الحزن يا ابني.. ما يقهرني إلا اللي يقول الحزن بالقلب يعني لما ماتت أمي اطلع ثاني يوم ألبس أحمر وأرقص وأولع ألعاب نارية وأقول الحزن بالقلب انتو تتكلمون جد ولا انتو صرتوا مجتمع وشعب المسخرة أنصار الحزن بالقلب والأب ميت صار له أسبوعين بس لا وميت بحريق عيل لو ميت بطواف بالكعبة".

وكان قد أحيا إيهاب توفيق حفلاً غنائيًا، أول أمس الجمعة، بـCairo Jazz Club ، وقدم مجموعة من أشهر أغانية التي تفاعل معها الحضور.

كان والد إيهاب توفيق قد رحل عن عالمنا أول الشهر الجاري، بعد اندلاع حريق في منزله بمدينة نصر، إثر اشتعال ‏مدفأة ‏كهربائية، ما تسبب في اختناقه ‎.‎


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الفنان ايهاب توفيق في حفله الجمعه ياني ويرقص مع الجمهور مع اسبوعين من وفاة ابوه . . باين عليك الحزن يا ابني . . مايقهرني الا اللي يقول الحزن بالقلب يعني لما ماتت امي اطلع ثاني يوم البس احمر وارقص واولع ألعاب ناريه وأقول الحزن بالقلب انتو تتكلمون جد ولا انتو صرتوا مجتمع و شعب المسخره أنصار الحزن بالقلب و الاب ميت صار له اسبوعين بس لا وميت بحريق عيل لو ميت بطواف بالكعبه اشكان سوى ???? #مي#مي_العيدان #سكوب#كشف #كشف_حساب #تصاميم #نهى_نبيل #فهد_الكبيسي #حياة_الفهد #امل_العوضي #العراق#بغداد#الكويت#فنون#فن#فنان#حب #عادل_إمام #اكسبلور_فولو #الامارات #فرح_الهادي #الرياض#شمس #عبدالحسين_عبدالرضا #شيماءعلي #هبه_الدري #موديل_روز #نانسي_عجرم

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