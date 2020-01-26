بملابس جريئة.. رهف القنون تثير ضجة على السوشيال ميديا

أثارت الناشطة السعودية رهف القنون، اللاجئة في كندا، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورتين لها إحداهما بالنقاب والأخرى جريئة بملابس البحر على الشاطئ.

وفاجأت الناشطة -التي تبلغ من العمر 19 عاما- متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي بالصورتين وعلقت: "أكبر تغيير في حياتي.. من إجباري على ارتداء النقاب والتحكم فيَّ من قبل الرجال، إلى كوني امرأة حرة".