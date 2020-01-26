بسبب التوأم.. أحمد عز يرفع قضية جديدة ضد زينة

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أحمد عز وزينة
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يبدو أن خلافات الفنان أحمد عز والفنانة زينة لن تنتهي، فقد رفع عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، دعوى قضائية لإشراف "عز" على تعليم نجيله، وذلك بسبب ارتفاع مصاريف المدرسة إلى ما يعادل 900 ألف جنيه.

وقضت محكمة أسرة مدينة نصر، بتأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، للإشراف على تعليم نجليه من الفنانة زينة، ونقلهما لمدرسة أخرى غير المقيدين فيها.

ودفع عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، في الدعوى رقم 5180 لسنة 2019، بأن مصروفات المدرسة الحالية تتجاوز القدرات المالية للفنان، وطالب بنقل الطفلين إلى المدرسة الملحق بها طفلتا شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الحالية للتوأم، خاصة أن موكله "عز" يدفع سنويا ما يقارب 400 ألف جنيه كنفقة للتوأم.

وكانت قد قضت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، بتأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه نفقة توأم الفنانة زينة، عز الدين، وزين الدين أحمد عز، ورفضت المحكمة استئناف الفنان أحمد لتقليل المبلغ وكذلك استئناف زينة بزيادة المبلغ لـ 100 ألف جنيه.

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