» احذر.. تناول الأرز البارد قد يؤدى للتسمم في هذه الحالة

26 يناير 2020 - 01:49 م

يقبل الكثيرون على تناول الأرز بل يعتبر في بعض الحالات من الوجبات الأساسية على الكثير من الموائد، ولكن هل من الممكن تناوله باردًا.

حذرت أخصائية التغذية فوزية جراد من هذا الموضوع قائلة إن الأرز يحتوى على نسبة نشويات عالية من النشا المقاوم مقارنة بالأرز الطازج حسبما نشرت "صدى".

ولفتت إلى أن الأرز المقاوم هو نوع من الألياف التي لا يستطيع الجسم هضمها ويمكن للبكتيريا في الأمعاء أن تخمرها فتعمل كدواء حيوي، ومشيرة إلى أن تناول الأرز باردًا مفيد في بعض الحالات، مثل إعادة تسخين الأرز بعد أن يتم تبريده لمدة 24 ساعة فيعمل على خفض مستوى السكريات في الدم بشكل كبير بعد الوجبة ويحسن من مستويات الكولسترول في الدم وصحة الأمعاء.

حذرت من تناول الأرز بهذه الطريقة قد يؤدي إلي زيادة خطر التسمم الغذائي الناجم عن العصويات الشمعية الذي قد يسبب تقلصات في البطن أو الإسهال أو القيء في غصون 15 إلى 30 دقيقة من تناوله، لأن هذه البكتيريا توجد عادة بالتربة التي تلوث الأرز الخام وهى لديها قدرة على تكوين جراثيم تعمل كدرع وتسمح لها بالبقاء على قيد الحياة أثناء الطهي وبالتالي يظل الأرز البارد ملوثًا حتى بعد طهيه في درجات حرارة عالية.