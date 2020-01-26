» العاهل السعودي يصل مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

26 يناير 2020 - 02:17 م

وصل الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي، إلى مقر الحفل الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة.

ويحضر الحفل كل من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت.

يُذكر أن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل انطلق في 15 ديسمبر الماضي وسط مشاركة واسعة ومنافسات متعددة شملت كل ألوان الإبل من (حمر- شقح- شعل- صفر- وضح- مجاهيم) بفئتيه (جل-دق).

ويرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد حفل ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الرابعة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.