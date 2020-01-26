  • الأحد 26 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الجراد في كيينا

مشاهد مروعة للنساء والأطفال.. حرب الجراد في كينيا

المستشار مرتضي منصور

مرتضى منصور يعلن ترشحه نقيبًا للمحامين

سعاد حسني وعبد الحليم

مفيد فوزى يكشف أسرارًا جديدة عن سعاد حسنى

ارشيف

أبرز مباريات اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

أحمد عز وزينة

بسبب التوأم.. أحمد عز يرفع قضية جديدة ضد زينة

رهف

بملابس جريئة.. رهف القنون تثير ضجة على السوشيال ميديا

صورة الخبر

بعد وسام "سانت جورج".. السيسي يتصدر الصحف الألمانية

تركي آل شيخ

«آل الشيخ» يطمئن متابعيه بهذه الصورة

الصحة" تنفى إصابة سيدة فى الفيوم بفيروس كورونا

لماذا لجأ أطباء الصين إلى ارتداء الحفاضات؟

أطباء يستخرجون 157 حصوة من مرارة سيدة تركية

انتحار 4 أطباء إسرائيليين

بالفيديو ..

"كيد نسا".. أصالة وابنتها يوجهان رسالة لـ طارق العريان

الصفحة الأخيرة

أصالة وابنتها
أصالة وابنتها

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

تعليق مفاجئ من طارق العريان على تطليقه أصالة

#

رسميًا.. أصالة تعلن انفصالها عن طارق العريان

#

أول تعليق لـ«طارق العريان» بعد انفصاله عن أصالة

#

أول ظهور لـ طارق العريان بعد انفصاله عن أصالة

انفصال

أصالة

طارق العريان

شام الذهبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة أصالة نصري وابنتها شام الذهبي، عبر تطبق "تيك توك"، ما اعتبره البعض رسالة غير مباشرة لطليقها طارق العريان.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول أصالة وابنتها شام الذهبي داخل سيارتها وهي تغني أغنيتها "حاجة متخصكش".

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة أصالة، وجاءت التعليقات كالتالى:  "كيدهن عظيم"، "ربنا يسعدك يارب"، "ربنا يحميكي".

وكان قد أعلنت الفنانة أصالة نصري، عبر حسابها على "إنستجرام"، انفصالها رسميًا من المخرج طارق العريان.

وحقق كليب أغنية شامخ للفنانة السورية أصالة نصري 7 ملايين و453 ألفًا و779 مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» فلسطينيون يصطادون سمكة الشمس النادرة.. تعرف عليها
» تخلصي من بثور الفم بهذه الطريقة
» "كيد نسا".. أصالة وابنتها يوجهان رسالة لـ طارق العريان
» العاهل السعودي يصل مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
» احذر.. تناول الأرز البارد قد يؤدى للتسمم في هذه الحالة
» جاستين بيبر ينفعل على زوجته أمام عدسات المصورين
» السيطرة على حريق هائل بإحدى عمارات العبور بمدينة نصر
» إجراء جديد للسفارة المصرية في الصين بشأن كورونا
» السعودية تكشف حقيقة دخول "كورونا" أرض المملكة
» المالية: 28.17 مليار جنيه إتاحة عاجلة لهذه الخدمات
» فى عيد ميلاده.."أوس أوس" يفاجئ صلاح عبد الله بهذا الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:08 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح