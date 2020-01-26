» "كيد نسا".. أصالة وابنتها يوجهان رسالة لـ طارق العريان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة أصالة نصري وابنتها شام الذهبي، عبر تطبق "تيك توك"، ما اعتبره البعض رسالة غير مباشرة لطليقها طارق العريان.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول أصالة وابنتها شام الذهبي داخل سيارتها وهي تغني أغنيتها "حاجة متخصكش".

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة أصالة، وجاءت التعليقات كالتالى: "كيدهن عظيم"، "ربنا يسعدك يارب"، "ربنا يحميكي".

وكان قد أعلنت الفنانة أصالة نصري، عبر حسابها على "إنستجرام"، انفصالها رسميًا من المخرج طارق العريان.

وحقق كليب أغنية شامخ للفنانة السورية أصالة نصري 7 ملايين و453 ألفًا و779 مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".