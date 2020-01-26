أطباء يحذرون من استخدام «قشر الموز» للحصول على النشوة الجنسية

26 يناير 2020 - 05:03 م

أثبتت دراسات علمية، أن قشر الموز يساعد على زيادة الخصوبة لدى الرجال والنساء، ويزيد من فرص الزوجين للإنجاب.

وينضح بتناول كوب من عصير قشر الموز يوميًا والتمتع بحياة جنسية وزوجية رائعة، نظرًا لاحتواء قشر الموز على مادة تحفز إنتاج "السيرتونين" وهي من هرمونات السعادة، والتي تشكل محفزًا قويًا في الممارسة الجنسية.

لكن البعض يستخدم قشر الموز بشكل قد يؤدي إلى الإضرار بصحته، إذ حذر أطباء بريطانيون من ظهور اتجاه مقلق على الإنترنت، عبر استخدام قشر الموز أثناء الممارسة الجنسية، لتعزيز الإحساس بالنشوة الجنسية.

وحذروا من أن هذا قد يسبب طفح جلديًا مؤلمًا، من خلال ملامسة البروتين الموجود بداخله، ما يؤدي إلى الإصابة بالطفح الجلدي.

وقالت الدكتورة ديانا جيل: "يصيب قشر الموز الأمر بطفح جلدي وتقرحات مؤلمة في القضيب"، محذرة من أن هذه الطريقة الجديدة للاستمناء يمكن أن تشكل خطرًا بشكل خاص على الرجال المصابين بالحساسية، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت: "من المرجح أن يكون الشخص المصاب بحساسية الموز أكثر حساسية لمواد أخرى مثل اللاتكس، أو غيرها من الفواكه والخضروات".

وتابعت: "لذلك إذا كنت تعاني من حساسية من الواقي الذكري اللاتكس، فقد تكون لديك حساسية من قشر الموز".

يأتي ذلك بعد أن زعمت سلسلة من منشورات على منصة "ريديت" أن وضع قشر الموز على القضيب يشبه تلقي الجنس عن طريق الفم.

لكن الأمر لا يقتصر على مستخدمي "ريديت"، فهناك من تحدثوا عن ذلك عبر أحد المنتديات.

ويأتي هذا الاتجاه الغريب بعد أن تم الكشف عن أن هناك بعض الرجال يضعون معجون أسنان على قضبانهم للاستمرار لفترة أطول.

لكن خبراء حذروا من أنه قد يؤدي إلى ألم شديد في الأسفل.