السعودية تطالب رعاياها بمغادرة هذه الدولة فورًا

26 يناير 2020 - 05:21 م

طالبت المملكة العربية السعودية، رعاياها في الصين بمغادرتها فورًا، ووقف أي زيارة.

وطلبت القنصلية السعودية في قوانجو من السعوديين إلى مغادرة الصين فورًا نظرًا لاستمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وناشدت القنصلية مواطنيها في تغريدة عبر منصة تويتر تأجيل الزيارات المجدولة إلى الصين سواء لغرض العمل أو الدراسة أو السياحة بما في ذلك الزيارات الرسمية.

كما دعت القنصلية الطلبة السعوديين الموجودين في المملكة حاليًا إلى عدم العودة لحين تحسن الأمور والتنسيق في ذلك مع الملحقية الثقافية.

وتفشي فيروس كورونا في الصين، حيث حصد أرواح العشرات وأصيب أكثر من ألف مواطن، فيما فرضت السلطات العزل على أكثر من 11 مليون مواطن وأعلنت حالة الطوارئ.