» «فيفا» يحيى ذكرى انضمام صلاح لـ«تشيلسي»

26 يناير 2020 - 06:03 م

حرص الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، على إحياء ذكرى انضمام النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، إلى صفوف تشيلسي فى 26 يناير عام 2014 قادمًا من بازل السويسرى.

وكتبت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي على «تويتر»، «محمد صلاح انضم لنادى تشيلسى من بازل السويسرى مقابل حوالى 11 مليون جنيه إسترلينى فى مثل هذا اليوم من عام 2014».

ونشرت صفحة الفيفا، تصريحات البرتغالى جوزيه مورينيو، المدير الفنى لفريق تشيلسى فى ذلك الوقت، والتى كشف فيها أسباب التعاقد مع محمد صلاح، وقال وقتها «صلاح من نوعية اللاعب الذى يستطيع خلق مساحة ثم يحاول المرور من خلف المدافعين، وهو سريع جداً بالكرة، والسبب الثانى أنه لن يسجّل فى تشيلسي».

وسجل محمد صلاح ظهوره فى 13 مباراة بقميص تشيلسى، سجل خلالها هدفين فقط، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة إلى فيورنتينا الإيطالى ليتألق معه ثم ينضم إلى نادى العاصمة الإيطالية روما معارًا ثم شراء نهائى ليواصل مشواره مع كبار أوروبا بالانضمام إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وتوج النجم المصرى محمد صلاح بثلاثة ألقاب تاريخية مع ليفربول العام الماضى 2019، هى دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية، فيما حصد نحو 11 جائزة متنوعة خلال العام الماضى، كان آخرها الحصول على جائزة أفضل لاعب فى بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى قطر، ليصبح أول لاعب مصرى وعربى فى التاريخ يحصد تلك الجائزة.