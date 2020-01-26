موقف مفاجئ من "أردوغان" عن التدخل العسكري بليبيا

26 يناير 2020 - 06:20 م

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتصريحات جديدة اليوم الأحد، عن التدخل العسكري في ليبيا، مشيرًا إلى أنه "لا حل عسكريًا للأزمة.

جاء هذا في مؤتمر صحفي مشترك من الجزائر، مع نظيره الجزائري عيد المجيد تبون.

كما ندد "أردوغان" بمواقف الدول الأوربية حيث صرح: "بأن الموقف المتناقض للدول الأوروبية له دور في تعميق الأزمة الليبية ولا حل للأزمة عسكريا وندعو لمتابعة تطبيق قرارات مؤتمر برلين".

وتابع "نؤكد منذ بداية الأزمة الليبية عدم إمكانية التوصل لحل عسكريا"، مضيفا أن "الموقف المتناقض، خاصة من الدول الأوروبية، له دور في تعميق الأزمة الليبية".

وأكمل "في المرحلة التي وصلنا إليها، فإن متابعة قرارات برلين وتطبيقها بالميدان يحمل أهمية كبيرة"، مضيفًا: "نجري اتصالات مكثفة مع بلدان المنطقة واللاعبين الدوليين لوقف إطلاق النار والعودة للحوار السياسي".