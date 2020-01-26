«صلاح» بديلًا في مباراة ليفربول وشروزبري

26 يناير 2020 - 06:25 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمباراة شروزبري، المقرر انطلاقها بعد قليل، على ملعب "مونتكومري ميداو"، ضمن منافسات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:



حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: لعروسي، ديان لوفرين، ماتيب، ويليامز.

خط الوسط: فابينيو، جونز، شيريفيلا.

خط الهجوم: مينامينو، أوريجي، إليوت.

وضمت مقاعد البدلاء كل من، كيلر - نابي كيتا - فيرمينو - محمد صلاح - تشامبرلين - هوفر - ترينت الكسندر أرنولد، وبحث الريدز عن الانتصار في مباراة اليوم للتأهل للدور المقبل بالبطولة.