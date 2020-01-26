  • الأحد 26 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:31 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أردوغان

موقف مفاجئ من "أردوغان" عن التدخل العسكري بليبيا

مصر لكرة اليد

بث مباشر.. مباراة مصر وتونس في نهائي أمم إفريقيا

صلاح

صور..«صلاح» مهووس بامتلاك السيارات الفارهة

أرشيفية

أمر ملكي عاجل بإجلاء الفلسطينيين من الصين

سما المصري

سما المصري تقتحم معرض الكتاب بملابس النوم

الشرطة السعودية

السعودية تطالب رعاياها بمغادرة هذه الدولة فورًا

أرشيفية

أخيرًا.. الصين تحدد مصدر فيروس كورونا

ساسي

فرجاني ساسي يتصدر الترند بسبب فيديو مزعوم«غير أخلاقي»

الملك سلمان

الملك سلمان يعزي "أردوغان" في رسالة عاجلة

امريكا

مصرع شخصين فى إطلاق نار بأمريكا

«صلاح» بديلًا في مباراة ليفربول وشروزبري

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شاهد .. مشادة حامية بين صلاح ومدافع ليفربول والحكم يفصل بينهما

#

أسطورة ليفربول يكشف سبب انبهاره بصلاح: لم أراه هكذا من فترة

#

«ماني» عن أزمته مع «صلاح»: «عدنا كما كنا»

#

صحيفة إماراتية: أنانية «صلاح» تصنع الفارق مع ليفربول

المصريون

ليفربول

صلاح

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمباراة شروزبري، المقرر انطلاقها بعد قليل، على ملعب "مونتكومري ميداو"، ضمن منافسات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء التشكيل على النحو التالي: 

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: لعروسي، ديان لوفرين، ماتيب، ويليامز.

خط الوسط: فابينيو، جونز، شيريفيلا.

خط الهجوم: مينامينو، أوريجي، إليوت.

وضمت مقاعد البدلاء كل من، كيلر - نابي كيتا - فيرمينو - محمد صلاح - تشامبرلين - هوفر - ترينت الكسندر أرنولد، وبحث الريدز عن الانتصار في مباراة اليوم للتأهل للدور المقبل بالبطولة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وشوروسبري تاون
» أمر ملكي عاجل بإجلاء الفلسطينيين من الصين
» «فيفا» يحيى ذكرى انضمام صلاح لـ«تشيلسي»
» "بن زايد" يتدخل لحل أزمة فيروس كورونا
» كوريا الجنوبية بطلًا لكأس آسيا بعد الفوز على السعودية
» صادم.. فيروس كورونا يصل إفريقيا
» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندري
» مصرع شخصين فى إطلاق نار بأمريكا
» «ساسي» ردًا على الفيديو المسىء: «حسبنا الله ونعم الوكيل»
» الملك سلمان يعزي "أردوغان" في رسالة عاجلة
» كواليس إصابة حارس الأهلي السابق بـ«العمى»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:59 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح