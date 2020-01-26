  • الأحد 26 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:14 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

مفاجأة.. الرئيس الفلسطيني يهدد بحل السلطة

الاهلى والنجم

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجم الساحلي

محمد عبد العزيز

أسرار تنشر لأول مرة عن أشهر مذيع برامج دينية في مصر

السفارة الأمريكية في العراق

استهداف سفارة أمريكا في العراق بـ5 قذائف صاروخية

رسالة هامة من هبة قطب لـ أحمد عز وزينة

اشتباك قضائي جديد بين أحمد عز وزينة

أرشيفية

الصين تزف بشرى سارة بشأن فيروس "كورونا"

أردوغان

موقف مفاجئ من "أردوغان" عن التدخل العسكري بليبيا

صلاح

صور..«صلاح» مهووس بامتلاك السيارات الفارهة

أرشيفية

أمر ملكي عاجل بإجلاء الفلسطينيين من الصين

سما المصري

سما المصري تقتحم معرض الكتاب بملابس النوم

قرار كويتي مفاجئ بشأن بطلى الفيديو غير الأخلاقي

عرب وعالم

زوجان كويتيان
زوجان كويتيان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

الكويت.. قرار النيابة بحق بطلي الفيديو المخل بالآداب

#

"أردوغان" يفجر مفاجأة بشأن جنوده في ليبيا

#

قرار عاجل من خامنئي بشأن الطائرة الأوكرانية

#

قرار جديد ومفاجئ لـ"كاف" بشأن كأس الأمم 2021

الكويت

زوجين

فيديو غيلا أخلاقي

قررت النيابة العامة في الكويت، إخلاء سبيل الزوجين المتهمين بتصوير الفيديو غير الأخلاقي بكفاله 500 دينار لكل منهما.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على زوجين ظهرا فى فيديو وصف بالفاضح، واستمر حجزهما أسبوعا قبل أن تخلي النيابة سبيلهما اليوم الأحد.

وظهرت الزوجة في الفيديو مرتدية ملابس ضيقة ومثيرة تكشف تفاصيل جسدها، بينما يقوم زوجها بتمشيط شعرها، واحتضانها من الخلف، فيما علقت الزوجة بأنه يمسك خصرها وليس شيئًا آخر.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

دعوة أمي

فراج إسماعيل

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» الإسماعيلي يتأهل إلى دور الـ4 بالبطولة العربية
» بث مباشر.. مباراة مصر وتونس في نهائي أمم إفريقيا
» قرار كويتي مفاجئ بشأن بطلى الفيديو غير الأخلاقي
» مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام النجم الساحلى
» أمر ملكي عاجل بإجلاء الفلسطينيين من الصين
» الهلال السودانى يعلن حضور 60 ألف مشجع لمباراة الأهلي
» "بن زايد" يتدخل لحل أزمة فيروس كورونا
» صور.. القبض على متهم بقتل لاعب إنجليزي في ظروف غامضة
» صادم.. فيروس كورونا يصل إفريقيا
» أسطورة المنتخب الألماني يوجه رسالة مؤثرة لـ«آل الشيخ»
» بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» وشوروسبري تاون

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح