الصين تزف بشرى سارة بشأن فيروس "كورونا"

26 يناير 2020 - 07:14 م

زفت الصين بشرى سارة بشأن فيروس كورونا الجديد، عندما قارنته بالسلالة التي تم تفشيها في البلاد في 2002 و2003.

وقال مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية الصيني، غاو فو، إن النوع الجديد للفيروس المنتشر حاليًا أضعف من السلالة التي تم تفشيها في الصين في 2002 و2003.

وقال غاو فو، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الأحد، إن مركز مكافحة الأمراض والوقاية الصيني قارن بين سلالة "2019-nCoV " الجديدة لفيروس "كورونا" مع نوعه الذي انتشر سابقا المعروف باسم "SARS-CoV "، والذي أدى في الفترة بين العامين 2002 و2003 إلى مقتل نحو 650 شخصا.

وأوضح المسؤول الصيني: "في الحقيقة، انطلاقا من المعطيات المتوفرة، يمكن تأكيد أن الأمراض الناجمة عن هذه السلالة أقل قوة من تلك التي تسبب بها SARS ".

من جانبه، دعا نائب رئيس إدارة الدولة لشؤون الصحة، لي بين، إلى الحفاظ على القيود المفروضة على استخدام وسائل النقل في أراضي البلاد بشكل كامل، من أجل "كسب الوقت" للمرحلة التالية في مكافحة فيروس "كورونا".

واعتبر المسؤول مع ذلك أن السلطات لا تسيطر حاليا بصورة كاملة على انشار الأمراض الناجمة عن هذا الفيروس، مشيرا إلى أنه من الصعب حاليا التنبؤ بسيناريو تطور الأحداث الخاصة بالتفشي بشكل دقيق.