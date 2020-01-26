اشتباك قضائي جديد بين أحمد عز وزينة

26 يناير 2020 - 07:27 م

تجددت القضايا بين الفنان أحمد عز وأم طفليه الفنانة زينة، داخل أروقة المحاكم، بعد تقدم محامي "عز" بدعوة لمحكمة أسرة مدينة نصر، لنقل طفليه من المدرسة المقيدين بها حاليًا إلى مدرسة أخرى نظرًا لارتفاع مصاريفها والتي تعادل 900 ألف جنيه مصري.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 13 فبراير.

ودفع عمر عبد الرحمن، محامي الفنان أحمد عز، في الدعوى رقم 5180 لسنة 2019، بأن مصروفات المدرسة الحالية تتجاوز القدرات المالية للفنان، وطالب بنقل الطفلين إلى المدرسة الملحق بها طفلتي شقيقة زينة، كونها أقل في المصروفات من المدرسة الحالية للتوأم، خاصة وأن موكله "عز" يدفع سنويا ما يقارب 400 ألف جنيه كنفقة للتوأم.

وكانت قد قضت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، بتأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه نفقة توأم الفنانة زينة، عز الدين، وزين الدين أحمد عز، ورفضت المحكمة استئناف الفنان احمد لتقليل المبلغ وكذلك استئناف زينة بزيادة المبلغ لـ 100 ألف جنيه.