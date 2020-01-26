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بعد الفوز على ترانمير روفرز

مانشستر يونايتد يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

الرياضة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أمير سعد

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كاس الاتحاد الانجليزى

حجز مانشستر يونايتد، مقعدًا في دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على ترانمير روفرز بستة أهداف دون رد، في المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "برينتون بارك"، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

تقدم هاري ماجواير، بالهدف الأول عند الدقيقة 10 وهو الهدف الأول له بقميص الشياطين الحمر، وأضاف دييجو دالوت الثاني فى الدقيقة 13 ثم خيسي لينجارد الثالث في الدقيقة 16.

وفى الدقيقة 41 سجل فيل جونز الهدف الرابع، قبل أن يضيف الفرنسي أنتوني مارسيال الخامس في الدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول 5-0 للشياطين الحمر.

وفي الشوط الثاني، تراجع مانشستر يونايتد هجوميًا بشكل نسبي وقد حصل على ركلة جزاء فى الدقيقة 56 نفذها جرينوود بشكل ناجح لينتهي اللقاء بفوز الشياطين 6-0 والتأهل لدور الـ16 من البطولة.

فى سياق آخر، تعهد أولي جونار سولشاير المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، بالالتزام بمبادئه وعدم إجراء تغييرات بالجملة على فريقه في فترة الانتقالات الجارية حيث طالب الجماهير ووسائل الإعلام بالتحلي بالصبر خلال عملية إعادة بناء فريقه ضاربا المثل بمتصدر الدوري الإنجليزي حاليا وبطل أوروبا فريق ليفربول الذى نجح في القيام بهذا الأمر مع المدرب الألماني يورجن كلوب.

ويتعرض سولشاير لضغوط متزايدة خلال تواجده بملعب أولد ترافورد بعد هزيمتين متتاليتين أمام ليفربول وبيرنلي حرما الفريق من ست نقاط غالية في صراع احتلال المركز الرابع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 34 نقطة وبفارق 33 نقطة عن ليفربول المتصدر.


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