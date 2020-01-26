جريمة شنيعة بالإمارات.. هتك عرض بريطانية

26 يناير 2020 - 07:32 م

يواجه موظف توصيل "ديلفري" في إمارة دبي الإماراتية تهمة هتك عرض مواطنة بريطانية بالإكراه.

وتجرى النيابة العامة في دبي، تحقيقات في الجريمة الشنعاء، بحق الموظف الذي يحمل الجنسية الباكستانية.

وفي تفاصيل القضية، فإن الموظف أقدم على هتك عرض بريطانية في الثلاثين من عمرها، في أثناء توصيله طلبًا لها من متجر إلكتروني.

وقالت المجني عليها للنيابة، إنها طلبت دراجة هوائية لزوجها بمناسبة عيد ميلاده، وعندما وصل عامل الديلفري إلى منزلها وفتحت له الباب قام بتقبيلها وهو ما أدى بها لغلق الباب سريعًا.

وعندما أصر المتهم على تسليمها الشحنة فتحت له الباب مرة ثانية، فقام بمسكها وسحبها نحوه.

وأمام النيابة اعترف المتهم بما حدث، وأقر أنه كان معجبًا بالمجني عليها.