بالصور.. النجم الساحلى يصل ملعب السلام

26 يناير 2020 - 07:45 م

وصل منذ قليل فريق النجم الساحلي إلى ستاد السلام الدولي استعدادًا لمواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء وصول الفريق التونسي قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

واستقبل جمهور الأهلي لاعبو الفريق التونسي بالهتاف بإسم الأهلي، وإفريقيا يا أهلي حيث حرص اللاعبون على تفقد أرضية الملعب فور وصولهم لملعب المباراة.

ويحتل النجم الساحلي المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط فيما يحتل الأهلي المركز الثالث بـ7 نقاط.